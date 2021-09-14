هذا النجم المصري الكبير ترك الطب لأجل الفن وتزوج ميمي شكيب وصنفت وفاته بالأغرب في التاريخ . . لن تصدق من يكون وكيف مات؟

الرياض - محمد الاطلسي - سراج منير ولد فى حى باب الخلق، زوجته الفنانة الجميلة ميمي شكيب وأبوه عبد الوهاب بك حسن مدير التعليم العالى بوزارة الأوقاف، والأخوة هما حسن وفطين عبد الوهاب اللزان عملا بالإخراج، ولد في 16 أغسطس 1901وتوفي في 13 سبتمبر 1957"، بعدما اكمل دراسته الثانوية، أرسلته العائلة ليدرس الطب فى ألمانيا على نفقتها، ولكن ليكمل تعليمه،أضطره الأمر إلى العمل بجوار دراسته، ساقته ظروفه للعمل فى أحد الاستوديهات، الأمر الذى جعله يعشق السينما ويترك مهنة الطب بسببها بعد ذلك .

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وفاته صنفت الأغرب فى التاريخ، والتى تسببت فى صدمة كبيرة فى الوسط الفنى وقتها، حيث شعر الفنان سراج منير بقرب وفاته، وجاء ذلك بعدما حكى الفنان الراحل لزوجته ميمي شكيب طريقة وفاة صديقه الذي سبقه بأيام قليلة وتمني تلك الوفاة.

صديقه كان مريض في القلب أيضا وتوفي دون سابق إنذار أو تعب، وبعد أن شيع سراج جنازة صديقه وعاد إلى المنزل، جلس مع زوجته وقال لها: " أما موته لطيفة خالص نفسي أموت كده"

فزعت زوجته ميمي شكيب، وقال لها: "يا سلام هو حد يطول موته مريحة كده، يسهر مع أصحابه وحبايبه ويتعشى عشوة لذيذة ويروح السينما يروح البيت يغير هدومه ويطلب كوباية ميه ساقعة وينام والصبح ييجوا يصحوه يلاقوه بيشرب الشاى مع الملايكة، مفيش أروق ولا أطعم من كده".

وبعد أيام قليلة مات سراج منير بنفس الطريقة والتفاصيل، بعد أن عاد لبيته وشرب كوبا من الماء المثلج، ونام على سريره، وفى الصباح كانت على وجهه ابتسامة بينما فارقته الحياة.

المصادر .. المصريون ، اوبرا نيوز