قنبلة الصيف : شيرين رضا تكشف لـ يسرا عن سر صادم يخصّ زوجها | تفاصيل مثيرة 

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت النجمتين يسرا و شيرين رضا المتابعين بلقائهما المميز على شاشة قناة إم بي سي MBC في برنامج بصراحة، وتبادل الثنائي الكثير من الأسئلة في حوار شيق دار بينهما، إلا أن شيرين رضا فاجئت يسرا بسر صادم حول زوجها.

وفي لقائهما تطرق الأمر للحديث عن العلاقة التي تجمع عائلة صالح سليم، زوج الفنانة يسرا، بعائلة شيرين رضا، حيث قالت يسرا: “في صداقة وطيدة ربطت عائلتك بـ عائلة صالح سليم”، وهو ما ردت عليه شيرين ضاحكة: “كانوا عايزين يجوزونى هشام سليم أخو زوجك، لكن أنا كنت عايزة أتجوز خالد جوزك هشام كان شقي جدا، إنما خالد زوجك كان طول عمره عاقل ورزين وجذاب جدا”.

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وعن حلم الزواج، قالت يسرا إنها كانت تحلم بفستان الزواج من الطفولة وكانت ترسمه في الفصل، لترد عليها الفنانة شيرين رضا: “أنا عمري ما أتمنيته خالص ولا حلمت بيه زي كل البنات وتعمدت ألا أرتديه في زواجي في المرتين”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها شيرين الجمهور بآرائها عن الزواج، فاشتهرت النجمة المصرية برفضها للأمر، ولم تتزوَّج مرةً أخرى بعدَ الفنان عمرو دياب، قائلةً إن الزواج ما هو الا فكرةٌ فاشلةٌ من وجهه نظرها.

ولكن هذا الرأي، لم يكن الأخير لشيرين رضا، فلدى ظهورها في أحد البرامج مؤخراً، صرحت ساخرة أنها على علاقة بشاب في الـ28 من عمره يُدعى محمد، وأنهما منسجمان وعلاقتهما جيدة. ثم تراجعت شيرين عن هذا التصريح واصفة تناقل الصحف ومواقع الأخبار له بالتخريف، لأن الأمر كله بالنسبة إليها، كان في إطار المزح والتهريج ولم تتخيل أبداً أن حديثها سوف يتم تصديقه بهذا الشكل وتداوله بشكل واسع رغم أنها كانت في برنامج ساخر بالأساس.

وشهدت حلقة برنامج بصراحة حوار شيق بين النجمتين يسرا وشيرين رضا، خاصة وأن الثنائي تجمعهما علاقة وطيدة تمتد لسنوات طويلة، وقدما معاً بعض الأعمال الفنية التي بدئا بها مشوارهما معاً، وكشفت كل منهما عن تفاصيل حياتهما وجوانب أخرى في شخصياتهما، فلم يتوقف الأمر عند حديثهما على الزواج فقط وإنما استعادا معاً ذكرياتهما معاً وكشفت كل منهما عن هواياتها.

وقالت الفنانة شيرين رضا إن هوايتها المفضلة هي تربية الحيوانات والاعتناء بها، موضحة أنها تمتلك ٦٧ قطة وكلبين وببغاء، مشيرة إلى أن الحيوانات هي الأكثر وفاء وحباً للأشخاص مؤكدة على أنه حب نقى وليس لمظهرك وعيونك الملونة، وشدت شيرين رضا على أن حبها للحيوانات جعلها تتبنى قطط الشوارع وتعتنى بها وتنصح كل إنسان بمعاملة الحيوانات معاملة جيدة.

كما كشفت شيرين رضا عن الجانب الآخر من شخصيتها، قائلة إن القراءة هوايتها المفضلة، موضحة أنها تقرأ ٦ جرائد يوميا كحد أدنى، مشيرة إلى أن والدها محمود رضا كان يقرأ لها دائما وهو السبب في عشقها للقراءة متبعة أسلوب الـ Fast Reading أو القراءة السريعة.

ووأدهشت شيرين رضا يسرا بحديثها عن القراءة، وهو ما ردت عليه النجمة المصرية قائلة: “لازم تعلميني، أنا بفضل الكتابة، لأنها بتخرج الطاقة اللي جواكي”.

وتطرقت يسرا في حديثها مع شيرين رضا إلى جرأة شيرين رضا في التغيير قائلة: “انتي يا شيكا بتحبي دايماً تغيري في شكلك وفي شعرك، تحديداً لون شعرك يعني مرة شوفتك بأخضر، مرة بأزرق، مرة ببرتقالي فاقع بتجيبي الجرأة دي منين”، وهو ما ردت عليه الفنانة الشهيرة قائلة: “أيوة أنا بحب أغير في شكلي جداً بزهق من نفس المنظر فبروح للتجديد دايماً”.

واستقبل الجمهور الحلقة بحفاوة شديدة ونشرت كل من النجمتين صور لإطلالاتها عبر صفحاتهم الشخصية على تطبيق انستقرام، وتفاعل معهما الجمهور.

المصدر | العرّاب