ياسر جلال يجسد الرئيس السيسي و صبري فواز “مرسي”.. التفاصيل الكاملة لـ”الاختيار 3″

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأت ملامح الجزء الثالث من مسلسل الاختيار في الظهور، بعد أن تقرر أن يرصد هذا الجزء تفاصيل وكواليس فترة حكم الأخوان.

ومن المقرر أن يشهد هذا الجزء ظهور دور الرئيس السيسي، والذي سيؤدي دور الفنان ياسر جلال، كما سيظهر أيضا الرئيس المخلوع محمد مرسي ويؤدي دور الفنن صبري فواز، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وكشفت مصادر مطلعة أن التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث من المسلسل قاربت على الانتهاء، حيث وضعت الشركة المتحدة التفاصيل الخاصة بالعمل وخطة الإنتاج، إلى جانب أنها قررت إسناد كتابة السيناريو والإخراج إلى فريق عمل الاختيار 2، حيث يقوم بكتابة القصة والسيناريو المؤلف هاني سرحان، ويخرج العمل بيتر ميمي الذي شارك في الأجزاء الأول والثاني من المسلسل.

ومن المقرر أن يجمع الجزء الثالث من المسلسل، عددًا كبيرًا من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، وياسر جلال، وصبري فواز، وكريم عبد العزيز، الذي شارك في الجزء الثاني من المسلسل، والفنان أمير كرارة الذي قام بتجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي في الجزء الأول وتلقى إشادات واسعة لما قام به خلال المسلسل من أداء وتجسيد لافت للنظر بالرغم من اختلاف الأدوار السابقة التي أداها عن طبيعة ما قدمه خلال مسلسل الاختيار.

الجزء الثالث من الاختيار يعد بمثابة إعادة تمثيل لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى رأس السلطة في مصر من خلال سيطرتها على المجالس النيابية، أو فوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي لحقت مصر في تلك الفترة والتي أدت إلى حالة غضب شعبي على الجماعة ومحمد مرسي، انتهت إلى اندلاع ثورة 30 يونيو، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، خارطة طريق تضم عدد من البنود كان على رأسها عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، الذي أصدره مرسي، وتولى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية.

يما يأتي الجزء الثالث من الاختيار ليروي فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي فضل مصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها عن مصلحة الوطن وسعى إلى تنفيذ مخططات الجماعة، بل وأشرك مكتب إرشاد الجماعة في مهام صناعة القرار في مصر ومراجعتهم في جميع ما يصدره من قرارات.

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