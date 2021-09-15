مي حلمي تعلن عودتها لبرنامجها خلال أيام.. ورئيسة القناة: لا نعلم شيء عن هذا الكلام

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت المذيعة مي حلمي، عن عودة برنامجها “الحكم” على قناة الحدث اليوم، خلال الأيام القادمة، حيث كتبت منشورًا عبر خاصية “استوري” على حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”، وقالت: “السبت اللي بعد الجاى.. أول ما أرجع من السفر”.

وفي هذا الصدد نفت عبير الشيخ رئيس قناة الحدث اليوم، كل ما نشرته الإعلامية مي حلمي عن عودتها لبرنامج الحكم، مشيرًة إلى أن القناة لم تصدر أي قرار بعودتها من جديد أو تطلب من نقابة الإعلاميين ظهورها على قناة الحدث.

وتابعت عبير الشيخ أن قرار إيقاف مي حلمي لا زال مستمرا لإصدار النقابة القرار المناسب لأزمتها الأخيرة، موضحًة أن الأمر الآن متروك لنقابة الإعلاميين لحسم مصيرها حول مدى قانونية مُمارستها لمهنة المُذيعة.

وأضافت عبير الشيخ أن مي حلمي لن تظهر عبر قناة “الحدث اليوم” حتى تقنن أوضاعها مع نقابة الإعلاميين.

وتتواجد مي حلمي منذ فترة في دبي وتشارك جمهورها بصور وفيديوهات من هناك، وأوضحت أنها ستعود لتقديم البرنامج فور عودتها من دبي.

وكان برنامج “الحكم” الذي تقدمه مي حلمي عبر قناة “الحدث اليوم” قد تم إيقافه وأحيلت هي للتحقيق بسبب حلقتها، التي عرضت السبت 28 أغسطس واستضافت فيها الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق.

وكان الكابتن أحمد صالح انسحب من برنامج “الحكم” بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه ليترك الحلقة قبل انتهائها.