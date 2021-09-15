حسين فهمي يعلن عن إغلاق صفحاته على السوشيال ميديا بسبب “حرب غير شريفة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان حسين فهمي في فيديو له، عن إغلاق صفحاته على السوشيال ميديا والتي كان قد أعلن عنها منذ أيام بسبب “حرب غير شريفة” على حد قوله.

وظهر حسين فهمي في فيديو أعلن من خلاله عن تعرضه لحرب إليكترونية “غير شريفة”، موضحا أن هناك بعض البلاغات ضد صفحته الرسمية تسبب في إغلاقها، بهدف التربح من اسمه.

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وظهر حسين فهمي وهو يكشف لجمهوره عن اسم صفحته الجديد وتغيير طريقة كتابة اسم “حسين” حتى لا يحدث خطأ ويتابعوا صفحته الجديدة.

وقال حسين فهمي في الفيديو “أصدقائى الأعزاء، ده تانى فيديو بسجله لأن الحساب الأول على إنستجرام اتقفل، بسبب حرب غير شريفة من ناس بتتربح من ورا اسمى بحسابات مزورة، قدمت أكتر من بلاغ فى حساباتى الأصلية”.

من ناحية أخرى، ينتظر فهمي عرض أحدث أفلامه “الفارس” من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقي.