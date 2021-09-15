هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد في إستقبال الباخرة السياحية WORLD NAVIGATOR

استقبال الباخرة السياحية WORLD NAVIGATOR القادمة من قبرص كبداية مبشرة نحو استعادة حركة السفن السياحية الى بورسعيد مرة أخرى والتي توقفت منذ جائحة كورونا

تم استقبال السائحين الأمريكيين ، للقيام برحلة سريعة بالقاهرة والعودة لاستقلال الباخرة مرة أخرى

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة السياحية

‏"WORLD NAVIGATOR"

تم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال السفينة وتوزيع الورود والنشرات السياحية و تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وتقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.