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الرياض - محمد الاطلسي - في تطورات جديدة كشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر، عن موقف النقابة من ارتداء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "هوت شورت" في حفلها الغنائي الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن مهمة نقابة الموسيقيين تقتصر على مراقبة حصول المطربين على تصاريح الغناء، بالتنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورصد المخالفات المتعلقة بأي كلام خارج في كلمات الأغاني أو الحفلات، وذلك على غرار ما حدث في الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.
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وسبق أن أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بظهورها في حفلها الأخير في الساحل الشمالي في مصر مرتدية "هوت شورت"، الأمر الذي عرضها للهجوم من بعض رواد السوشيال ميديا.
وكانت تعرضت هيفاء وهبي إلى عقوبة من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب أزمة شبيهة حيث ارتدت "هوت شورت" في حفل لها بالجامعة الأمريكية وهو الأمر الذي دفع نقابة المهن الموسيقية لتوجيه لفت نظر لها.
وبالرغم من تعرض هيفاء وهبي إلى هذه العقوبة منذ 4 أعوام إلا أنها كررتها مرة أخرى في حفلها بالساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام قليلة.
ونشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو لها ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالي وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدخل مفاجئ وصادم من نقابة الموسيقيين في مصر بشأن ملابس هيفاء وهبي المثيرة الجدل | تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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