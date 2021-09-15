المتحف المصري بالتحرير يستضيف وفد رفيع المستوى من المعهد المتحد للعلوم النووية...

استضاف المتحف المصري بالتحرير ظهر اليوم الأربعاء وفد رفيع المستوى من المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا ضم رئيس المعهد وعدد من رؤساء المعامل البحثية ومسئولى التعاون الدولى بالمعهد، وكان في استقبالهم الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف.
وقد قام الوفد بزيارة قاعات العرض المختلفة للمتحف على مدار ساعتين رافقهم خلالها الأستاذ أحمد سمير أمين بالمتحف، حيث استمتعوا بمشاهدة كنوز المتحف والتي انبهروا بجمالها ورونقها حيث تعبر عن مدي عراقة الحضارة المصرية وتفردها.
هذا وقد حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.
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