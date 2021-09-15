شاهد الفيديو : يسرا تصدم الجميع وتعترف كيف ضربت أحمد زكي بشدة حتى طيرت له ضرس العقل؟

الرياض - محمد الاطلسي - تحدّثت الفنانة المصرية يسرا عن الحادث الذي جمعها بالفنان المصري الرّاحل أحمد زكي، في أحد المسلسلات التي صورتها معه سابقًا.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة يسرا، عن كواليس ضربها الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مشاركتها بفيلم “الراعي والنساء” مع الراحلة سعاد حسني.

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وقالت خلال حلولها، ضيفة على برنامج “مساء دي أم سي”، الذي يقدّمه الإعلامي المصري رامي رضوان، بمناسبة عيد الأضحى الماضي: “جمعني به مشهد في الفيلم، وضربته 6 صفعات وصفعني مرة واحدة، وبعدها صفعته سعاد حسني صفعة أخرى، وكان الضرب حقيقياً. وبعد التصوير جاء يتحدث معي، وقال لي إنّ ضرس العقل سقط منه بسبب هذا الضرب”.

وأضافت: “دخلت الفن عن طريق الغناء. في الأصل أنا مغنية، ولكن عيني كانت على التمثيل ودخلت هذا الطريق ونجحت. ودائماً كنت أغني؛ غنيت في فيلم “دانتيلا” وكانت فكرة في الفيلم، وقدمت 12 أغنية مع الراحل حسين الإمام ومن بينها أغنية بحب السينما”.

وأشارت إلى أنّ أغنيتها “3 دقات” جاءت مصادفة، مؤكدة أنّها تستمع إلى مؤدّي المهرجانات، ومنهم حسن شاكوش.

هجوم كبير جدًّا على الفنانة المصرية يسرا بعدما فعلته فور انتهاء جنازة سمير غانم إذ اعتبر البعض أنها تتلوّن بحسب المناسبة التي تذهب إليها وأنها تحاول التمثيل حتّى في حياتها العاديّة.

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بهجوم شديد على الفنانة المصرية يسرا بعد مشاركتها ظهر الجمعة بتشييع جثمان الفنان سمير غانم مرتدية الأسود، وبالمساء ارتدت فستانا أحمر ورقصت بأحد الأفراح.

في التفاصيل، ظهرت الفنانة يسرا أثناء الزفاف على المسرح مع عمرو دياب الذي أحيا الحفل وهي تقوم بالرقص والغناء معه على عدد من الأغاني بجانب عدد من الفنانات.

هذا الأمر عرّض يسرا للكثير من الانتقادات القاسية والجارحة بسبب ما فعلته، ولأنها لم تحترم حرمة الموت أبدًا، فاعتبر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنّها تتلوّن بحسب المناسبة.

هذا وإنّ وفاة الممثل المصري القدير سمير غانم عن عمر ناهز الـ84 أحدثت صدمة وحزن كبيرين في الوسط الفني والجماهيري.

وبعد الإعتقاد أن سبب وفاة سمير غانم هو مضاعفات فيروس كورونا، خرج الممثل المصري حسن الرداد زوج إبنة الراحل الممثلة المصري إيمي سمير غانم عن صمته ليصدم الجمهور حول سبب الوفاة الرئيسي.