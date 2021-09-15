دنيا سمير غانم: النهارده اليوم الـ40 على فراقك يا أمي

وجهت دنيا سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها دلال عبد العزيز في يوم فراقها الـ 40.

كتبت دنيا سمير غانم، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “النهارده اليوم الـ40 على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار”.

وتابعت قائلة: “اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها .. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها و اهلا خيرا من اهلها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين .. لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين”.

وأضافت: "اللهم اطعمها من الجنة و اسقها من الجنة و ارها مكانها من الجنة و قل لها أدخلى من أي باب تشائين .. اللهم انها في ذمتك و حبل جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار و انت اهل الوفاء و الحق فاغفر لها و ارحمها انك انت الغفور الرحيم .. اللهم ارزقها لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك .. اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه و ادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين .. اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها .. اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا

اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقي الا وجهك".

واكملت: "اللهم اكتبها عندك من الصالحين و الصديقين والشهداء والاخيار والابرار

اللهم اكتبها عندك من الصابرين و جازها جزاء الصابرين .. اللهم انها في كفالتك و في ضيافتك فهل جزاء الضيف الا الاكرام و الاحسان .. اللهم افتح لها ابواب جنتك و ابواب رحمتك اجمعين .. اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام .. ان تجعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا .. اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تكون ممن بشرت عند الموت بروح و ريحان ورب راض غير غضبان".

بينما اختتمت حديثها :"اللهم اني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة و ادخلها الجنة و اسالك لها خلاصا من النار سالمة و ادخلها الجنة آمنة.. اللهم أغفر لأمي و أبي وأرحمهم وأعف عنهم و أفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين".