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يوميات ابوالزيك

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الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 03:32 مـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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