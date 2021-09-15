أول تعليق من أحمد فلوكس بعد براءته في قضية إزعاج رجل أعمال

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد فلوكس،عن براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “إزعاج رجل أعمال”، مشيرًا إلى أن ذلك أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورته.

وكتب فلوكس في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا على صورة من حكم المحكمة: بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال.

تابع أحمد فلوكس في منشوره: براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع.

استكمل الفنان فلوكس: «أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت.. أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين… ربنا كبير».

تفاصيل القضية

«أساء استخدام الهاتف المحمول، وأزعج رجل أعمال»، تلك الكلمات كانت بمثابة اتهام نسب من القضاء إلى الفنان أحمد فلوكس، حيث أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، قرارًا بحبس فلوكس لمدة أسبوع مع الشغل، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بسداد المصروفات الجنائية بتهمة سب وقذف رجل الأعمال أحمد فراج.

وبحسب مصادر قضائية، فإنه في حالة صدور حكمًا ضد الفنان أحمد فلوكس من محكمة الجنح، سيكون له الحق في تقديم استئناف على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف، وأن حكمها سيكون واجب النفاذ.

وحمل البلاغ رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، قدمه محامي وكيلا عن رجل الأعمال أحمد فراج ضد أحمد فلوكس، واتُهم فيه الأخير بالتسبب في إزعاجه عمدًا بإساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه، عن طريق رسائل على تطبيق واتساب استقبلها على هاتفه المحمول، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق غيابيًا، ويحق للفنان فلوكس إعادة إجراءات في الحكم الغيابي أمام محكمة الجنح وبالتالي سيكون حكمها حضوريًا.

وتضمن البلاغ اتهامًا للفنان بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدًا، بإساءة استخدام التكنولوجيا وسب المجني عليه من خلال تطبيق واتساب، وإرسال رسائل تسيئ إليه، وذكر البلاغ أن مباحث الإنترنت قامت بفحص الهاتف الخاص بالمجني عليه، حيث تبين حقيقة البلاغ وتم إرسال الشكوى لنيابة العجوزة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالة البلاغ إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها بالحبس أسبوعا مع الشغل.