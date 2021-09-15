رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها في ذكرى الأربعين

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على أحياء ذكرى الأربعين لوفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت الشهر الماضي، متاثرة بأعراض فيروس كورونا.

ونشرت دنيا قبل قليل، صورة والدتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وأرفقتها بمجموعة من الأدعية الخاصة بالمتوفين.

وكتبت دنيا: “النهاردة اليوم ال ٤٠ علي فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها و وسع مدخلها و آنس وحشتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها و ارحمها واعف عنها و اكرم نزلها اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها و اهلا خيرا من اهلها و ادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين”.

وتابعت: “لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم اطعمها من الجنة و اسقها من الجنة و ارها مكانها من الجنة و قل لها أدخلى من أي باب تشائين

اللهم انها في ذمتك و حبل جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار و انت اهل الوفاء و الحق فاغفر لها و ارحمها انك انت الغفور الرحيم

اللهم ارزقها لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك

اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه و ادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين

اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها

اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا

اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقي الا وجهك

اللهم اكتبها عندك من الصالحين و الصديقين والشهداء والاخيار والابرار

اللهم اكتبها عندك من الصابرين و جازها جزاء الصابرين.

اللهم انها في كفالتك و في ضيافتك فهل جزاء الضيف الا الاكرام و الاحسان

اللهم افتح لها ابواب جنتك و ابواب رحمتك اجمعين

اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام

ان تجعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا

اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تكون ممن بشرت عند الموت بروح و ريحان ورب راض غير غضبان

اللهم اني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة و ادخلها الجنة و اسالك لها خلاصا من النار سالمة و ادخلها الجنة آمنة…

اللهم أغفر لأمي و أبي وأرحمهم وأعف عنهم و أفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين”.

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مازالت الفنانة دنيا سمير غانم، تعيش حالة نفسية سيئة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بمضاعفات فيروس كورونا، حيث تحرص الفنانة كل جمعة على زيارتهما في قبرهما، وقراءة القران لهما وتوزيع وجبات داخل المقابر.

وعقب وفاة دلال عبدالعزيز، طالب الاعلامي رامي رضوان في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، من الجمهور، الدعاء لإيمي ودنيا قائلا: «نطلب منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لسمير غانم، ودلال عبد العزيز، واذكروا في دعائكم دنيا وإيمي، ربنا يثبتهم ويصبرهم، ويدخل السكينة في قلوبهم وعقولهم، وهذا موجود، ولكن ندعوا أن يثبتهما الله أكثر لأن المصاب كبير، وهم أسرة فنية مترابطة جدًا».

في 20 مايو الماضي، رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، ادت الي مشاكل صحية في الكلى.

وفي 7 أغسطس، لحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان عبر تويتر، وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

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