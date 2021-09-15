“كام يوم صعبين وطاقتي كانت صفر”.. أول تعليق من أمير طعيمة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الشاعر أمير طعيمة رسالة شكر لكل من سأل عنه خلال الأيام الماضية، وحاول الاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتبت “طعيمة” عبر حسابه على”فيسبوك”: “عايز أشكر كل أصدقائي، وكل الناس اللي معرفهمش شخصياً، على سؤالكم عني، كانوا كام يوم صعبين، بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة».

مضيفا أنه مدين بالاعتذار لمن بعثوا له برسائل ولم يستطع الرد عليها، لافتا إلى أن طاقته كان صفر، خلال الايام الماضية.

كما وجا الشكر لزوجته، وقال: “شكرا يا حبيبتي على كل حاجة، وعلى كل اللي اتحملتيه، وأنا عارف إنه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقي”.

زوجة أمير طعيمة تنفي إصابته بـ «كورونا»

وكانت المطربة المعتزلة جيني، زوجة أمير طعيمة، قد نفت ما أثير من تكهنات بشأن إصابة زوجها بفيروس «كورونا»، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير.. الحمد لله مش كورنا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التيلفون من 3 أيام.. أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع.. ولو في شغل متأخر يا ريت يستني».

وكان أمير طعيمة قد أصيب بفيروس كورونا قبل أشهر عدة، وخضع لفترة العزل المنزلي، وتناول البروتوكول العلاجي المتبع من وزارة الصحة، إلى أن تعافى بشكل نهائي، واستكماله لمشواره الفني، ولم تمر فترة بسيطة عقب هذه الأزمة الصحية، ليتعرض طعيمة لضغوط نفسية كادت تدفعه للاعتزال، حسبما أكدت زوجته جيني في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، إذ أعلنت أن زوجها تعرض لضغوط غير محتملة، مؤكدة أن بيتها كاد أن ينهار بسبب وصول زوجها لهذه الحالة، موضحة أنه يفكر جدياً في الابتعاد عن مجال عمله بسبب الجهلة المرتزقة غير الدارسين.

كانت أخر الأغانى التى قدمها الشاعر الغنائى أمير طعيمة بالأسواق هى “أنا بعته كتير”، للنجمة أنغام، و”على خدك”، لمحمود العسيلى، و”وقت مش مناسب”، لأحمد جمال، و”سهرانين”، لهشام عباس، و”عايزك تسمعنى” لمحمد حماقى.