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الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجمة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
وظهر الثنائي في الصورة برومانسية لفتت الأنظار، وهما يرتديان ملابس بيضاء وحولهما بالونات.
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وكانت أصالة قد تلقت تهاني من قبل جمهورها وأصدقائها من النجوم والمشاهير بعد إعلان زواجها إلى الشاعر العراقي فائق حسن.
يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي بعد ما تسرب الخبر، وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر | لها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رومانسية أصالة وزوجها الجديد تتجاوز الحدود وتطغى على المراهقين والشباب | شاهد الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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