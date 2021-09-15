اعتراف صادمة .. يسرا تكشف ولأول مرة ماذا فعل بها والدها بسبب قبلات حسين فهمي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الممثلة المصرية يسرا عن تعرضها للضرب سابقا من قبل والدها في كواليس فيلمها الثاني ألف بوسة وبوسة الذي جمعها بالممثل حسين فهمي.

وقالت يسرا في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، إن والدها كان رافضا لدخولها إلى مجال التمثيل في البداية.

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وأضافت مفكرتش اعتزل بس في فيلم ألف بوسة وبوسة، حصلت مشاكل وأضربت علقة كبيرة أوي في البلاتوه من أبويا، بسبب بوسة، لأنه اتفق مع المخرج إن مفيش بوس، بس أبويا كلني علقة قدام الناس كلها وكانت المنتجة نجوى إبراهيم موجودة وقامت تحوش أبويا عني اللي ضربني ساعتين وفضلت أصوت».