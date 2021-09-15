بعد غياب طويل .. لن تصدق أن الظاهرة في الصور هي الفنانة نورا وقد تغير شكلها تماما | شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - أثار ظهور حديث للفنانة المصرية المعتزلة، نورا، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ممتنعة عن الظهور الإعلامي.

وشاركت مي ابنة الفنان الراحل، نور الشريف، صورا لها مع خالتها نورا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

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وعلّقت مي في رسالة لخالتها: "أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وانتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي... ومنوّرة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة يالي ممشياني على العجين ملخبطوش".

وجذب أحدث ظهور للفنانة نورا اهتمام العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، وأكدوا أنها مازالت تحتفظ بجمالها التي كانت تتميز به على شاشة السينما.

يُذكر أن الفنانة المعتزلة نورا من مواليد 18 حزيران/يونيو 1954 واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، وهي شقيقة الفنانة بوسي. اعتزلت نورا التمثيل وارتدت الحجاب عام 1996 بعد تألّقها في أدوار عدة في السينما، منها: «جري الوحوش» و«العار» و«4 في مهمة رسمية»... وتزوجت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه بسبب إدمانه المخدرات بحسب تصريحات سابقة لها.