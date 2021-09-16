أبرزهم عادل إمام .. فنانون فجعوا بوفاة أقرب الناس واحتفلوا بعد ساعات من الكارثة!

الرياض - محمد الاطلسي - فنانون كثير عاشوا ظروفاً مأساوية حيث فجعوا بوفاة أقرب الناس إليهم لكنهم اضطروا للصعود إلى المسرح والغناء بعد ساعات من الكارثة وفي هذا التقرير سنستعرض لكم أبرزهم.

عاصي الحلاني، وبعد وفاة شقيقته بـ 10 أيام فقط، قام بإحياء حفل غنائي في العاصمة الفرنسية، فتعرّض لموجه شديدة من الانتقادات اللاذعة.

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حجاج عبد العظيم شارك في مسرحية “أبو العربي” على الرّغم من معرفته بوفاة شقيقيته قبل دقائق من البداية. وعلى الرّغم من انهياره، إلّا أنّه تماسك وقال لهاني رمزي: “الجمهور ذنبه إيه؟”.

بعد رحيل شقيقته، وعلى الرغم من حالة الحداد التي عاشها الفنان محمد فؤاد، قبل يومين من الاحتفال بالعام 2019، إلا أنه أبقى على وعده لجمهوره ولم يتراجع عن موعد حفلاته الثلاث التي تعاقد عليها.

بعد أن توفى الله والدة المطرب عصام كاريكا في نهاية عام 2018، قبل يومين فقط من الاحتفال برأس السنة الميلادية، أصرّ المغني على إحياء حفلة رأس السنة في شرم الشيخ.

اعترفت مها أحمد وهي تبكي على الهواء أن والدة زوجها الممثل مجدي كامل توفاها الله صباحًا، فدفنها وراح يقدّم مسرحيّته مع النجم الكبير نور الشريف رغم تأثره الشديد. وعندها طالبت مها أن يعامل الفنان برحمة.

تغلّب الفنان سعد الصغير على حزنه إثر وفاة والدته، واضطرّ أن يلتزم باتفاقات حفلاته بموعدها وكانت قد ترددت بعض الأنباء عن اعتزاله الغناء بعد موتها، إلّا أنه لم يستطع القيام بذلك بسبب ارتباطاته.

قبل تصوير المسرحية تلفزيونيًا، ورغم وفاة مصطفى متولي، زوج شقيقة عادل إمام المشارك في مسرحية “بودي جارد”، إلّا أنّ إمام أكمل عرض المسرحيّة. وفي اليوم التالي طلب من محمد أبو داوود أن يكون البديل، والمفاجأة أنه قال عن الأمر: “المسرح لا يعوقه القبر”.

على الرغم من وفاة والده وابنته “أميمة” التي رحلت عن عمر 38 عامًا، إلا أن محمد رضا أبى أن يوقف عرض المسرحية التي شارك فيها.

أحيت نانسي عجرم منذ أيام حفلًا غنائيًا لإحدى الشركات بقصر عابدين، وذلك بعد يومين فقط من وفاة حماتها، وقد ارتدت لباسًا أسود اللون مزينًا بزهور على الجانبين باللون الفضي، مما عرضها للانتقادات.