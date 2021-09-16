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الرياض - محمد الاطلسي - ليا هي اصغر بنات نانسي عجرم والتي كلما كبرت كلما صارت أقرب لأمها كما بينت بذلك ملامحها في آخر صورة لها .
وتحظى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بشعبية هائلة في الوطن العربي، ولا يتابع الجمهور أعمالها الفنية فقط، بل أيضاً يتابع حياتها الخاصة وينتظر بشغف صورها العائلية التي تنشرها عبر منصات السوشيال ميديا وتظهر فيها مع زوجها وبناتها.
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نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2009، ورزقت منه بثلاث بنات هن: (ميلا) 11 أعوام، و(إيلا) 9 أعوام، و(ليا) قرابة عام ونصف .
انتشرت صورة لعجرم تظهر فيها وهي طفلة، وإلى جانبها صور بناتها الثلاث في نفس المرحلة العمرية تقريباً، وبدا الشبه كبيراً بينهن.
من برأيك تشبه نانسي أكثر؟ ميلا أم إيلا أم ليا؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدق : شاهد صورة للفنانة نانسي عجرم في طفولتها وهي بعمر بناتها الثلاث .. شاهد من تشبهها أكثر وأحكم بنفسك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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