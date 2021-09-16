مي حلمي في أول تعليق لها بعد إيقافها: “لا أحب الندم وطبيعة برنامجي مستفزة مش أنا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - استضاف برنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة العربية، الإعلامية مي حلمي في أول ظهور إعلامي لها بعد إيقاف برنامجها بعد أزمتها الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا مؤخرًا، بسبب حلقتها مع نجم الزمالك السابق أحمد صالح، والتي أحيلت للتحقيق بسببها.

وقالت مي حلمي إنها لا تحب الندم، موضحة أن ما حدث طبيعي بسبب طبيعة وأسلوب البرنامج الحكم، مضيفة: مش هدخل في جدال صح ولا غلط كلنا بنغلط وعندنا أخطاء كثيرة، في أي مهنة خاصة لو مذيعة كورة لأنها عمل صعب والبعض يعتبرها مهنة غير أنثوية ومش أي ست تشتغلها.

وتابعت: عندي حلقات أسخن وأقوى ماحلصش فيها ما حدث، مش عاوزة أثير الجدل تاني علشان الناس المتربصة، أنا بدأت الحلقة بأسئلة طبيعية جدًا هو قال لي أنا رديت عليها قلت له أمال جاي برنامجي ليه قال لي إنتي طلبتيني، لكن فيه مقطع محذوف والناس ما شفتش كل الحلقة، طبيعي السوشيال ميديا، تنزل الجزء اللي بيعمل مشاهدات أكتر.

وأكملت: ضيفي قام من مكانه كان المفروض يستنى لحد ما أقول الخاتمة حتى، طبيعة برنامجي مستفز مش أنا.

وردًا على مهاجمة القناة لها وبعض إعلاميها قالت: القناة لم تهاجمني هما كانوا بيحاولوا يهدوا الوضع وفي النهاية كله بيركب التريند وأنا لو مكانهم هعمل كده.

كما وجهت مي حلمي رسالة لمهاجميها قائلة: أحب أقول للأسماء البارزة التي هاجمتني كلنا بنغلط ومش معصومين من الغلط الفكرة لما تكون فنان ولك رسالة، انصحني لكن لا يجب شتيمتي.

أما عن سؤالها حول هروبها لدبي بعد الازمة قالت: الناس عارفة إني عايشة هنا وبتنقل بين هنا وبين مصر، ومش عليا قضية وشيكات التحقيق من القناة فقط لأن القناة اللي أخدت قرار الإيقاف.

وبسؤالها عن المدة التي حددت لإيقافها قالت: مش هقدر أقول الرقم بس أنا راجعة السبت اللي بعد الجاي.