فتاة تنتحر وتلقى بنفسها من الدور السادس بمول “سيتي ستارز”

ابو ظبي - احمد الجزار - لقيت فتاة مصرعها بإلقاء نفسها من الدور السادس بمول سيتي ستارز، ما أثار ذعر وفزع المتواجدين بالمول، وسرعان ما حاول العاملون بالمول إسعافها وطلب سيارة الإسعاف.

وكانت البداية عندما تلقي مديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة مدينة نصر يفيد بوجود جثة فتاة في مول سيتي ستارز؛ لذا انتقل رجال المباحث إلى المكان لمعاينة الجثمان، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تبين من التحريات أن الفتاة كانت موجودة داخل إحدى الكافيهات داخل المول منذ الصباح الباكر، وكانت تبكي على مدار اليوم حتى قامت بإلقاء نفسها منذ قليل من الدور السادس.

وجرى العرض على جهات التحقيق، التي قررت سماع أقوال أصدقاء الفتاة المنتحرة، كما أمرت بتشريح الجثمان، وكذلك استعجال تحريات رجال المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة.