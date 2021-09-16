الموت يُفجع الفنانة عفاف شعيب في شقيقتها

ابو ظبي - احمد الجزار - فجعت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، قبل قليل، بوفاة شقيقتها الكبرى، والتي رحلت بعد معاناة مع المرض.
ومن المقرر تشييع جثمانها اليوم الخميس من منطقة نصر الدين بالهرم، ولم تكشف الفنانة حتى الآن سبب وفاة شقيقتها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.
وسيقام عزاء شقيقة الفنانة عفاف شعيب اليوم، بالفيلا الخاصة بها في الهرم.
وفي سياق منفصل، كان آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب هو مسلسل ختم النمر، الذي عرض في أحد عرض في الماراثون الرمضاني 2020، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، وميريهان حسين، ونسرين طافش، وإسلام جمال، وتامر شلتوت، وأمير صلاح إبراهيم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي.
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