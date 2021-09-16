معلومات لا تعرفها عن الفنان شقيق رشدي أباظة : سقط ميتاً في النادي وزوجته فنانة معروفة ولم يحظى بنجوميته

الرياض - محمد الاطلسي - مرت 17 عاما على وفاة الفنان فكري أباظة الذي شارك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، ولكنه لم يحظي بنجومية شقيقه الأكبر الفنان رشدي أباظة.

أطلق على فكري أباظة العديد من الألقاب منها المحامي وشيخ الصحافيين العرب والنائب البرلماني والفنان الحائر والإذاعي والباشا والضاحك الباكي، وفي السطور المقبلة يرصد "الموجز" أبرز المحطات في مسيرته الفنية.

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ولد فكري أباظة عام ١٩٥٠ في قرية أبوشحاتة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تعلم في كُتاب القرية، ثم في المدرسة الابتدائية، ثم انهى دراسته الثانوية عام ١٩١٤، في مدرسة السعيدية بالجيزة.

التحق بعدها بكلية الحقوق لكنه سرعان ما تم فصله ضمن مجموعة طلاب بسبب امتناعهم عن استقبال السلطان حسين كامل احتجاجًا منهم على إعلان الحماية البريطانية على مصر.

بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل محاميًا فى أسيوط، وتصادف فى هذا التوقيت اشتعال ثورة 1919 الشعبية، التى لم يتردد فى الاشتراك فيها، بل وألف نشيد وطني حماسي ذاع وانتشر سريعًا بين الجماهير مما اضطر الإنجليز إلى مطاردته، وذلك بعد أن هرب إلى القاهرة متخفيًا في هيئة تاجر ماشية، فصدر عليه حكمًا غيابيًا بالإعدام.

شغل أباظة بعد ذلك منصب نائب برلمان وتكرر انتخابه عدة دورات أخرى، فكان من أولئك الذين دعوا بحرية الرأي.

هجر المحاماة وبدء العمل الصحفي في صحيفة المؤيد ثم في الأهرام ثم محررًا في مجلة المصور التي أصبح رئيسًا لتحريرها، وانتخب نقيبًا للصحفيين لمدة خمسة دورات متتالية، وكان صاحب القانون الأول لنقابة الصحفيين، وأصبح رئيس تحرير مجلة الهلال الشهرية لعدة سنوات إلى أن صدر في العهد الناصري قرار حكومي بإعفائه من جميع مناصبه فجأة.

بدايته الفنية كانت من خلال فيلم "البنات لازم تتجوز" عام ١٩٧٣، مع شقيقه الفنان رشدي أباظة.

شارك أباظة في العديد من الأفلام منها: "كفاني يا قلب، حتى لا يطير الدخان، الكلام في الممنوع، أيام السادات" وغيرهم.

ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "سري للغاية، عيش أيامك، ومحمود المصري" الذى كان آخر أعماله.

تزوج فكري أباظة من الفنانة المعتزلة حياة قنديل ولديه ثلاث أبناء منهم ابنتهم شيماء التى تعمل حاليا مدرسة، وقد نفت حياة، من خلال حوار لها بأن يكون زوجها قد لعب دورًا في اعتزالها الفن.

عكف قبل رحيله على اعداد قصة حياة شقيقه رشدي أباظة ليقدمها في مسلسل تلفزيوني ولكنه توفى قبل أن يخرج المسلسل الى النور.

توفي فكرى أباظة إثر أزمة قلبية حادة عندما سقط على الأرض داخل ملعب التنس بنادي التوفيقية وهو يمارس رياضته المفضلة فى ١٨ نوفمبر ٢٠٠٤.

المصدر: الموج