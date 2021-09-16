فنانة مصرية شهيرة تحرشت بفاتن حمامة وفقدت ابنها وحفيدها في يوم واحد | تفاصيل مؤلمة 

الرياض - محمد الاطلسي - ملك الجمل ممثلة مصرية تمتلك موهبة فنية مختلفة وخفة ظل عالية، تألقت في تقديم أدوار الشر ولقبت بـ "ملكة الشر".

تنوع مشوارها الفني ما بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة فهي نجمة مسرح من الدرجة الأولى، تعاونت مع كبار نجوم الفن أمثال سعاد حسني وفريد شوقي، تعتبر أول "متحرشة" في تاريخ السينما المصرية بعد التحرش بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، فقدت ابنها وحفيدها في يوم واحد لترحل هى الآخرى اثر أزمة قلبية حزناً عليهم.

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ولدت ملك الجمل في بورسعيد يوم 29 يناير عام 1929، كان والدها يعمل مدرس لغة عربية بالأزهر، التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وبعد تخرجها قررت الالتحاق بالمعهد العالي للتمثيل حالياً المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت حياتها العملية كممثلة بالإذاعة المصرية في اواخر الاربعينات وهو ما ساعدها إلى أن تنضم لخشبة المسرح حيث انضمت إلى عدة فرق مسرحية وأبرزها فرقة الفنان يوسف وهبي لتقدم معه مجموعة من العروض المسرحية الناجحة.

سافرت مع عميد المسرح العربي يوسف وهبي إلى باريس لتقدم العديد من العروض هناك، ثم انضمت بالفرقة المصرية الحديثة عام 1954 ومن أبرز أعمالها المسرحية "سكة السلامة" بطولة سميحة أيوب وتوفيق الدقن وعبد المنعم إبراهيم وإخراج سعد أردش، و"ملك الشحاتين" و"السلطان الحائر" و"بير السلم" و"بلاد برة" و"طالع نازل" و"يا أنا يا هو" و"عنترة".

قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام ومنها، الأقوياء، المغنواتي، انتبهوا أيها السادة، رحلة داخل امرأة، شفيقة ومتولى، مسافر بلا طريق، بص شوف سكر بتعمل ايه، الرسالة، المطلقات، حكاية بنت إسمها مرمر، ورد وشوك، حواء على الطريق، تفاحة آدم، المستحيل، أم العروسة، الشموع السوداء، إسماعيل ياسين في الأسطول، ليلة رهيبة، زمن العجائب، ريا وسكينة، رصيف نمرة 5، الطريق المسدود.

تعتبر شخصية "خالتي بمبة" من أهم الشخصيات التي قدمتها في حياتها الفنية وقد أدتها في منتصف الستنيات من القرن الماضي، على مدى 17 عاماً مع الراحل رأفت فهيم الذي كان يجسد شخصية أبو سيد وذلك ضمن فقرات برنامج "الي ربات البيوت" للإذاعية صفية المهندس.

شاركت في العديد من المسلسلات وأهمها، ابن تميمة، القضية 80، القناع الزائف، عيلة الدوغري، مبروك جالك ولد، غريب في المدينة، الليلة الموعدة، متى تبتسم الدموع، أوراق الورد، عودة الروح، أم العروسة، البحث عن طريق، القاهرة والناس، المطاردة، الساقية، الضحية.

تألقت في تقديم العديد من المسلسلات الإذاعية ومنها، عائلة مرزوق أفندي، آباء وتلامذة، الأستاذ نجف، القصاص، اللهم أني صائم، أيامنا الحلوة، حكيم الزمان، خالتي بمبة، خروف العيد، راحت مع التيار، زهرة الياسمين، شهر الانتقام، عشرة كوتشينة، ليلة الفرح، نشال الغرام، وكان زواجاً سعيداً.

طالت ملك الجمل العديد من الشائعات وكان أبرزها قصة الحب التي جمعتها بالشاعر إبراهيم ناجي وقيل عنه أنه وقع في حبها وكتب فيها قصيدة "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم وما أكد الشائعة وتسبب في انتشارها كسرعة البرق وقتها أن لديها ولد وحيد يدعى "إبراهيم" وأن الشاعر إبراهيم ناجي كتب في مقدمة القصيدة أنها لشخصيات حقيقية، وقيل أن الأغنية كتبت لفنانة آخرى وهي زوزو حمدي الحكيم.

تعتبر "الجمل" أول ممثلة مصرية تجسد دور فتاة تعاني من "المثلية الجنسية" في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعد ترشيحها من قبل المخرج صلاح أبو سيف والمؤلف إحسان عبد القدوس لفيلم "الطريق المسدود"، إعتذرت في بداية الأمر عن الدور ولكن قررت تقديمه بعد ذلك وهو عبارة عن شخصية مدرسة مسترجلة تتحرش بالفنانة فاتن حمامة وحققت نجاحاً كبيراً من خلال العمل بعد طرحه بالسينمات واشتهرت جملة لها عندما قالت لفاتن حمامة: "قميص النوم يجنن نفسي أشوفه عليكي".

تزوجت من خارج الوسط الفني، ورحلت عن عالمنا يوم 23 ديسمبر عام 1982 عن عمر ناهز 53 عاماً، وقيل أن سبب وفاتها أزمة قلبية نتيجة الاكتئاب الشديد الذي أصابها بعد رحيل حفيدها وابنها في يوم واحد والتي كانت سبباً في وفاة حفيدها بعدما أخذته معها إلى السوق لشراء مستلزمات البيت وإذا بسيارة مسرعة تطيح به ليموت في الحال، كما توفى ابنها أيضاً اثر أزمة قلبية بعد نشوب أزمة بينه وبين زوجته بعد رحيل نجلهما الوحيد.

المصدر: الموجز