محمد نور يوجه رسالة لنجليه في عيد ميلادهما

حرص الفنان محمد نور، على توجيه رسالة لنجليه بمناسبة عيد ميلادهما. ونشر محمد نور، صور جمعته بالطفلين من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “حابيبي ولادي الكبار كل سنه وانتم طيبين وبخير ناجحين وموفقين دايما ربنا يحرسكم انتو وكل اولادنا كل سنه وانتم طيبين”.

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