شاهد.. دينا الشربيني تحتفل بميلاد ياسمين رئيس على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها صديقتها الفنانة ياسمين رئيس، وشاركت مقطع فيديو يجمع ذكرياتهم معا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت: " كل سنة وانتي طيبة يا مشمش، وتمنت لها أعوام طويلة من الخير والحب والمرح".
وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وهنأوها بمناسبة عيد ميلادها.
وكشفت ياسمين رئيس عن إطلاق مسلسلها 60 دقيقة بدايةً من الخميس 16 سبتمبر حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.
ونشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر.
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