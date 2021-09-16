شارك الفنان هاني سلامة صورة تشويقية لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة اسعاد يونس من استديو برنامجها "صاحبة السعادة". وعلق عليها: “يا تري مين” ليتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، معبرين عن سعادتهم باللقاء وانتظارهم للحلقة التي ستكون يوم الأثنين المقبل على قناة DMC.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني سلامة يكشف عن استضافته مع صاحبة السعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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