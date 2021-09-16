هذه الطفلة أصبحت أشهر واجمل نجمة في السينما العربية ومسلسلاتها ترند .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - أحتفلت قبل أسبايع قليلة النجمة منة شلبي، ، بعيد ميلادها الموافق 24 يوليو، ونشرت عبر خاصية الـ "STORY" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" العديد من رسائل التهنئة التي اسقبلتها من أصدقائها ومحبيها.

وشاركت "منة" مؤخراً، في الجزء الثاني من مسلسل "لية لأ" الذي عُرض على منصة "شاهد" وحقق نجاحاً كبيراً، وتصدر ترند مواقع البحث، ويشاركها البطولة: أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، مها أبو عوف، مراد مكرم، دنيا ماهر، والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر، وهو من تأليف وإشراف عام على الكتابة مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.

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منة شلبي، هي ابنة الفنانة زيزي مصطفى، رسمت طريقها في عالم الفن بعصا "الساحر" والتي تعد إنطلاقتها الفنية مع المخرج الراحل رضوان الكاشف والراحل محمود عبد العزيز، ولكن خاضت العديد من الأعمال الدرامية منذ أن اكتشفتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في عام 2000 بعد أن التقت بها في مبنى التليفزيون المصري، وأعجبت بطريقتها وحضورها، وبعد شهر كامل رشحتها للمشاركة في مسلسل بعنوان "سلمى يا سلامة" كان دورها صغيرا جدا ولم تلفت الأنظار لكنها اكتسبت الجرأة.

ومن أبرز أعمال منة شلبي في السينما: "العاصفة، كلم ماما، أوعى وشك، فيلم هندي، بحب السيما، شباب تيك آوي، بنات وسط البلد، ويجا، أحلى الأوقات، الحياة منتهى اللذة، السيد أبو العربي وصل، أنت عمري، لعبة الحب، واحد من الناس، أحلام عمرنا، عن العشق والهوى، في محطة مصر، الأولة في الغرام، كدة رضا، هي فوضى، أسف على الازعاج، نور عيني، بدل فاقد، إذاعة حب، بيبو وبشير، ميكروفون، حلم عزيز، بعد الموقعة، الماء والخضرة والوجه الحسن، نوارة، الأصليين، خيال مآتة، تراب الماس".

أما الأعمال التلفيزيونة: " حديث الصباح والمساء، حرب الجواسيس، نيران صديقة، حارة اليهود، واحة الغروب، ليه لأ 2، أين قلبي، لدواعي أمنية، سكة الهلالي".