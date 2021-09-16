حريق يلتهم منزل شريف منير ونجاة زوجته وابنته من الموت (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان شريف منير عن حدوث حريق في منزله، بسبب سيجارة تم القائها من مجهول على سقف غرفة بمنزله، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشر “منير” مجموعة صور من المنزل بعد حدوث الحريق وكتب معلقًا “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”

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وتابع شريف منير قائلًا “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود”

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء شريف ومتابعيه بالدعاء له على ما حدث بينهم إسعاد يونس وإدوارد ومي كساب وأحمد جمال واَخرون.

مسلسل إجازة مفتوحة

على جانب آخر، يُعرض للفنان شريف منير حاليا مسلسله الجديد إجازة مفتوحة، المذاع على قناة ON، ونال العمل على تفاعل كبير من الجمهور.

تحدث شريف منير مؤخرًا خلال لقائه ضمن برنامج ” et بالعربي”، على فكرة العمل، وقال إنه فكر في المسلسل بعد أن اقترح عليه الفنان محمد عادل إمام التواصل مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد، والذي طرح عليه فكرة المسلسل وأعجب بها بشدة.

كشف شريف منير أن المسلسل يناقش العلاقات بين الآباء والأبناء خاصة مع جيل السوشيال ميديا، وعلاقة الأبناء بالأمهات الكبار في السن، وعلاقات الزواج والطلاق.

ينتمى إجازة مفتوحة إلى نوعية المسلسلات الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.