ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت نقابة الفنانين في دمشق وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكتب حساب النقابة عبر “فيسبوك”، نتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها.. وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة سلاف فواخرجي لبطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “عنبر 10” رفقة الفنانة صبا مبارك وسيتم تصويره في بيروت.

المسلسل يناقش قضايا النساء التى هزت الرأى العام داخل سجن النسا ومن المقرر أن يتولى السيناريو المؤلفان هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، والإخراج لعلى العلى.

ويضم المسلسل إلى جانب سلاف فواخرجي وصبا مبارك مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية مثل فاطمة الصفي، وجمانة كريم، ونايف الظفيري، ورنين مطر، ورانيا عيسى، وتاتيانا مرعب، ونتاشا شوفاني، وسلوى محمد علي، وإيلى متري، وفادى ابراهيم، وبيار داغر، ورندة كعدي، وروزى الخولي، وجريتا عون وغيرهم.