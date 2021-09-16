فنانة مصرية شهيرة اعتزلت الفن بعد رؤية الشيطان وتوفيت وهي صائمة اثناء الصلاة.. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعتزل الكثير من النجوم الفن ، فجأة و دون أي مقدمات أول أسباب و منهم من لم يخبر الجمهور حتى الآن انه أعتزل.

وحكاية اليوم غريبة من نوعها بعض الشيء ، حيث نحكي قصة أعتزال الفنانة مديحة كامل ، و كيف أبتعدت عن الفن في أوج شهرتها بسبب المرآة.

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أثناء تصوير فيلم “بوابة إبليس”، كانت الفنانة مديحة كامل ترفض النظر الى المرآة تماما ، و تكرر الأمر عدة مرات ، و عنج سؤالها عن السبب أجابت أنها ترى الشيطان عن نظرها الى المرآة، و في يوم تركت مديحة مكان التصور و رفضت تماماً استكمال تصوير الفيلم.

و قد أعادت أجرها بالكامل للمنتج و أخبرته عن إعتزالها الفن ، و ظلت العروض الفنية تطاردها إلا أنها رفضت العودة بشدة و لم تعد مرة أخرى الى الفن.

مسيرة مديحة كامل الفنية

قدمت مديحة كامل عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ومنها: إنتقام إمرأة، العفاريت، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، بوابة إبليس، السلخانة، درب الهوى، من المسلسلات: العنكبوت، الأفعى، الورطة، ردا لرجل أخر، النهر .

و رحلت سمراء النيل عن عالمنا في الـ 13 من يناير عام 1997 ، في هدوء تام ، فقد دخلت لتؤدي صلاة الفجر، و توفا أثناء الصلاة و هي صائمة ، لترحل عن عالمنا في هدوء تام.