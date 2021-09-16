شاهد : صورة نادرة لبطاقة عبد الحليم حافظ الشخصية قبل الشهرة والمفاجأة الكبرى في اسمه الحقيقي الذي لا يعرفه أحد؟

الرياض - محمد الاطلسي - قد لا يعرف الجميع أن الراحل العندليب، عبد الحليم حافظ ليس اسمه هكذا، وأن هذا هو اسم شهرته الفنية التي اشتهر بها في الوسط الفني.

فبحسب صورة نادرة لبطاقته الشخصية، فإن اسمه الحقيقي هو عبد الحليم على شبانة، وهذا الاسم الفني تم اختياره له في بداية مشواره الفني في الإذاعة.

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الصورة النادرة التي نشرتها صفحة على موقع تبادل الصور، انستجرام، للبطاقة الشخصية، أوضحت بطاقة الرقم القومي للعندليب عبد الحليم حافظ، وعدد من المعلومات الشخصية عنه.

اسمه: عبد الحليم علي شبانة.

محل الميلاد: قرية الحلوات بمحافظة الشرقية.

تاريخ الميلاد: 21 يونيو 1929.

العنوان: 178 شارع المنيل بالعجوزة.

الديانة: مسلم.

الوظيفة: مطرب

رقم البطاقة: 16203.

الجدير بالذكر أن عبد الحليم ولد يتيم الأب وتوفيت والدته بعد ولادته، وربته خالته ومن ثم اخته علية، وكان لديه شقيقان هم اسماعيل شبانة وكان مطرب أيضًا، ومحمد شبانة، بالإضافة لاختهم علية.

توفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس 1977، بمستشفى كينجز كوليدج، بلندن، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات مرض البلهاريسيا التي عانى منها منذ طفولته، وأصيب في أحد مرات عمليات نقل الدم بتسمم في الدم.