أسرار صادمة لا تعرفها عن رولا سعيد :  حاولت الانتحار مرتين وعاشت  طفولة مآساوية في دير للراهبات؟

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر اسم رولا سعد الفنانة اللبنانية، محركات البحث على جوجل حيث خطفت أنظار الجمهور بإطلالاتها في حفل زفافها على المهندس يحيى خضر فلسطيني الجنسية، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأطلت رولا في زفافها الذي اقيم قبل بضعة أسابيع بـ 3 فساتين زفاف من تصميم المصممة اللبنانية ميراي داغر، فستان منقوش مصنوع من قماش الدانتيل، وبفتحة على شكل حرف v في الصدر، وكرانيش من الأسف، أما الإطلالة الثانية بفستان بسيط من اللون البيج الفاتح، وكانت الإطلالة الثالثة أشبه للأميرات حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض المنفوش ووضعت تاج على رأسها.

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وكانت رولا قد أعلنت خطبتها من يحيى خضر، في احتفالات رأس السنة 2021 في حفل عائلي اقتصر على أسرة العروسين.

معلومات عن رولا سعد..

عاشت طفولتها في دير للراهبات ولدت رولا سعد في بيروت، وتبلغ من العمر 42 عامًا إذ أنها من مواليد 25 أغسطس عام 1978، وعاشت طفولة مآساوية إذ توفي والدها عندما كان عمرها فقط 5 أشهر، وفي عمر السنتين تركتها والدتها هي وأخوتها لتتزوج، لتعيش رولا طفولتها في دير للراهبات حتى بلغ عمرها الـ 6 سنوات، وظلت بعدها تنتقل بين بيت جدها وبيت عمها.

بعد فترة حينما أصبحت شابة قررت أن تفتتح وكالة للأزياء مع شقيقتها أسمياها “جورجيو” لكنها أغلقتها لاحقًا، بعد وفاة شقيقها جورج، من ذوي الاحتياجات الخاصة عن عمر الـ 28 سنة، وبرحيله سبب صدمة لها صدمة كبيرة، وقالت إنها حاولت الإنتحار بعد رحيل شقيقها.

حاولت الانتحار مرتين وصرحت رولا خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، بأنها حاولت الانتحار مرتين الأولى بسبب وفاة شقيقها، والثانية لأنها كانت تحاول أن تلفت الانتباه لها، مضيفة: “حسيت إني ما عندي شي حلو كنت أطلب محبة الناس اللي ما كانوا حابين يعطوني ياها، لكن الحين الحمد لله عندي جمهوري والناس، وكل شي فكرت في ربنا عطاني يا”.

بدايتها في التمثيل كانت بداية رولا من عام 1999، حيث شاركت في دور صغير في الجزء الأول من المسلسل السوري “الفصول الأربعة”، ثم ظهرت مع الفنان صابر الرباعي في أغنيتي “أتذكرك” و"حيروني".

بعدها شاركت بدور صغير في مسلسل “الكنز”، حتى أقنعها الموسيقي فؤاد عواد بالغناء، وكان أول من اكتشفها المنتج محسن جابر وأنتج لها أول كليب بعنوان “على ده الحال”.

انطلاقتها الحقيقية كانت الانطلاقة الحقيقية للفنانة رولا سعد، عندما شاركت الشحرورة صباح في تقديم فيديو كليب أغنية “يانا يانا” بعدما أعادت صباح توزيعه من جديد مع رولا.

دخولها عالم السينما ودخلت رولا سعد عالم السينما لأول مرة عام 2007، حيث حصلت على البطولة المطلقة في فيلم بعنوان “غرفة 707” أمام الفنان المصري مجدي كامل.

وفي الدراما شاركت في مجموعة قليلة من المسلسلات هي "صايعين ضايعين"، "البحر والعطشانة"، "مجنون فيكي"، “الدجال”.

ألبوماتها

قدّمت رولا سعد مجموعة من الألبومات بداية من عام 2004، بألبوم "على دا الحال"، ثم "كل الغرام"، و"الفستان الأبيض" حتى ألبوم "رولا تغني صباح" طرحته عام 2012.

حصلت رولا على العديد من من الألقاب والتكريمات منها لقب مطربة المونديال، حيث كانت الفنانة العربية الأولى التي شاركت في المونديال عام 2010، إضافة إلى إختيارها كملكة جمال الفنانات العرب عام 2008.

المآساة التي عاشتها رولا في طفولتها، بعد وفاة والدها وهجران والدتها لها أثرت عليها كثيرًا فيما بعد حتى أنها رفضت أن تسامح والدتها، وأعلنت مدى كرهها لها بسبب تركها هي وأشقائها في فترة الطفولة.

وقالت خلال لقاء سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساءً”: إن هناك كثيرين أنانيين للغاية في حب الذات، وأن والدتها من هؤلاء، مؤكدة أنها باتت تعتبر علاقتها مع والدتها كـ”المرض” الممكن التعايش معه.

وأشارت رولا، إلى أنها تكره والدتها لأنها لم يخطر على بالها السؤال على أبنائها على الرغم من قصر المسافة بين بيتها ومنزل رولا وأشقائها، وتركتهم هي وأخوتها الـ 3 وشقيقها الأصغر رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها طالبتها بالعودة ذات مرة إلا أنها رفضت.

المصدر: القاهرة 24