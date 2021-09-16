أول تعليق من بسمة بوسيل على زواج تامر حسني عرفيًا من فنانة شابة

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لأول مرة على الشائعات التي انتشرت مؤخرا تفيد بوجود علاقةت عاطفية بين زوجها الفنان تامر حسني وفنانة شابة تدعي يارا السكري وأن الأمر امتد للزواج العرفي والانفصال بين الثنائي.

وعبر خاصية “استوري”، على “إنستجرام”، نفت بسمة بوسيل تلك الشائعات بل وهاجمت كل من نشرها وشهر بالفتاة وبزوجها وكتبت ” يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي ، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش”.

وأضافت بسمة بوسيل “أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي ، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها”.

ومؤخرا، تكهن البعض أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني تعاني من بعض المشاكل الشخصية بينها وبين زوجها أدت إلى الانفصال.

القصة بدأت عندما كتبت بسمة بوسيل عبارة غريبة عبر خاصية القصص المصورة على موقع “انستجرام” حيث قالت : “ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير”.

لم يمر وقت طويل حتى قامت بسمة بحذف المنشور وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله ، ولكن الغريب أنها عادت ونشرت صورة من حساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها: اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب.

العلاقة بين تامر وبسمة كانت قد شهدت هدوءا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة ، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على الأزمة التي نشبت بينهما بعدما أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني واستعدادها لترتيب إجراءات الطلاق رسميا .

في ذلك الوقت قيل أن خلافات تامر وبسمة سببها صوره مع المعجبات ، تلك كانت الرواية الأولى أما الرواية الثانية فكانت حول وجود قصة حب جديدة في حياة تامر وستكلل بالزواج .

وانتهت الأزمة خلال أيام عندما وجه تامر رسالة اعتذار وعتاب لبسمة عبر انستجرام مطالبًا إياها بالحفاظ على حياتهما الأسرية.

وظهر أمس الأربعاء بسمة وتامر في حفل افتتاح مطعم خالد نجل أصالة لينفوا جميع الشائعات التي خرجت عن انفصالهما.

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