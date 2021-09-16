انطلاق فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

انطلاق فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأةانطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، مساء أمس، برئاسة المخرجة عبير لطفي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، التي تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

وحضر حفل افتتاح الدورة التأسيسية للمهرجان التي حملت اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، عدد من الفنانين والمسرحيين من مصر والوطن العربي، من بينهم فتحي عبد الوهاب، والفنانة الأردنية سميرة الأسير، والفنانة السورية أمل حويجة، وأحمد أبو رحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة ومدير مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة، والناقدة البحرينية زهراء المنصور، والفنانة الهولندية آن ماري دى بروين.

وبدأ حفل الافتتاح الذي حمل توقيع المخرج عادل حسان، بالغناء لـ «إيزيس»، قدمتها فرقة «طبلة الست»، كما تضمنت الفقرة الفنية عدد من أغنيات الفلكلور الشعبي منها «على ورق الفل دلعني» و«سلم علي».

وفي كلمتها، كشفت المخرجة عبير لطفي، رئيس المهرجان، تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان التي تأتي بمشاركة 16 عرضا مسرحيا من 9 دول، قائلة: «اليوم نحتفل معكم بميلاد مهرجان جديد للمسرح طاقة جديدة من طاقات الفن نرجو أن تنير وتساهم في مواجهة الظلام والانتصار عليه، فالفن نور والمسرح أبو الفنون».

وعبرت الدكتورة مشيرة خطاب، عضو مجلس أمناء المهرجان، في كلمتها، عن فخرها وسعادتها بالدورة الأولى لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، وحجم الحضور الدولي في المهرجان من فرق عربية وأجنبية من أنحاء العالم.

وقالت خطاب في كلمتها: «الفن هو أهم وسائل التعبير ونقل الأفكار وله أشكال مختلفة، لكن المسرح هو أكثر وسيلة فعالة في تحقيق ذلك»، متابعة: «المسرح يمنحنا قوة وإذا كنا نتحدث عن المرأة، فإن صوت المرأة على المسرح دائما أقوى».

وبعد حفل الافتتاح، قدمت فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية أول عروض المهرجان بعنوان «بهية» على خشبة مسرح الهناجر، من إخراج وتصميم كريمة بدير.

(الوطن المصرية)

