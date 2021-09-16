فنانات هربن من أزواجهن في ليلة الدخلة.. إحداهن فرت مع إلى أبعد جزيرة | لن تصدق الأسماء ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بالرغم من أنه كافة فتيات العالم ينتظرن يوم الزفاف بفارغ الصبر إلا ان هناك مجموعة من نجمات الفن تعاملن مع هذا اليوم بشكل غريب أثار دهشة الجميع.

ومن أشهر هؤلاء الفنانات ناهد السباعي التي قررت إلغاء حفل زفافها قبل ساعات من ليلة الدخلة بشكل مفاجئ، وسبب هذا الأمر دهشة كبيرة للجميع لأن هذا القرار كان في يوم الزفاف حيث أغلقت هاتفها وحجزت جلسة مساج للاسترخاء.

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والمثير للجدل أنها ظهرت خلال الأيام السابقة لحفل الزفاف مع خطيبها وكانا في غاية السعادة، وعندما ظهرت بعد ذلك قالت انها لم تكمل هذه الزيحة بسبب رغبتها في البقاء مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

وتكرر تنفس الأمر مع ابنة الفنانة ميرفت أمين منة حسين فهمي والتي قالت أنها لم تحضر اللقاء الأول مع خطيبها طارق جميل سعيد واختفت تماما مما دفع والدتها للاعتذار وإلغاء الفكرة وكان السبب في هذا الأمر خوفها الشديد من فكرة الزواج والارتباط لكنها قابلت طارق مرة أخرى بعد سنوات ووافقت على فكرة الزواج منه.

أيضا النجمة جوليا روبرتس والتي حصلت لقب الأسوأ حيث قررت الغاء حفل زفافها من الممثل كيفر ساذرلاند وهربت مع رجل اخر إلي جزيرة بعيدة ، وهو نفس الأمر التي قامت به الفنانة غوينيث بالترو عندما قررت الغاء حفل زفافها من براد بيت وسببت له صدمة كبيرة تجاوزها خلال فترة طويلة.

المصدر: الجميلة