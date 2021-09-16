صدمنّ الجميع : كورتني وميغان تقبلان حبيبيهما باللسان والجمهور يصف فعلهن بالمقزز | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ وعارضة الأزياء ​ميغان فوكس​ وهما تقبلان حبيبهما بطريقة حميمة جدا في كواليس حفل الـ ​Met Gala​ بطريقة وصفهما رواد مواقع التواصل مقززة للغاية اذ استخدم الثنائيان لسانهم بطريقة واضحة للجمهور. واعتبر كثر ان كورتني وميغان عليهما التصرف بحذر اكبر في المناسبات الكبيرة وعدم التصرف كالمراهقات خصوصا ان لديهما أولاد يشاهدونهما ويرون تصرفاتهما المثيرة للجدل.

يذكر ان ميغان قد اثارت الجدل بعلاقتها مع حبيبها الذي يصغرها بسنوات كما ان كورتني تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعلاقتها مع ​ترافيس باركر​.

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طلاق ميغان فوكس من زوجها

وكانت ميغان فوكس​ قد تقدمت رسمياً بطلب الطلاق من زوجها ​براين أوستن غرين​، بعد أن أكدا إنفصالهما في أيار/مايو الماضي، بعد 10 سنوات من الزواج وإنجاب 3 أولاد. وكشفت "ET" أن ميغان قدّمت طلب الطلاق في محكمة لوس أنجلوس أمس، كما طلبت حضانة قانونية وجسدية مشتركة مع براين لأولادهما الثلاثة، بالإضافة إلى معالجة موضوع النفقة الزوجية

إلا أن التناقض الكبير كان بتاريخ الإنفصال، إذ إدّعت ميغان بأن الأنفصال وقع في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019، أما بريان فأشار إلى أنهما إنفصلا في آذار/مارس عام 2020. وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها ميغان بطلب الطلاق من براين، إذ كانت قد تقدمت في العام 2015 بطلب الطلاق، ولكنها في أيار/مايو التالي كانت قد حملت بطفلها الثالث، ما دفعها إلى إلغاء فكرة الطلاق، مؤكدةً أنها تصالحت مع براين.

من ناحية ثانية اتهّم بريان ميغان بأنها أم غائبة لا تهتم باولادها، الا انها ردت عليه بنشر صور الى جانبهم مُشيرةً أنها لا تحب أن تظهر أطفالها الى العلن ومع ذلك لم تكترث لهجوم طليقها عليها وتقضي وقتها مع حبيبها الجديد ماكين كيلي.

كورتني كارداشيان وترافيس باركر والايحاءات الجنسية

بدأت علاقة كورتني كارداشيان والموسيقي ترافيس باركر قبل أشهر قليلة الا ان الاخير لا يفوت فرصة في التعبير عن حبه العميق لنجمة تلفزيون الواقع لكن اللافت انهما ينشران صورا جنسية لهما ففحين تظهر كورتني شبه عارية وهي تقبل وفي حين اخر يحمبها من يضع يديه على مؤخرتها مما عرضهما لانتقادات عديدة.