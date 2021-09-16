 لن تصدق أجر شيريهان في مسرحية كوكو شانيل .. الرقم أذهل الجميع - تعرف عليه؟

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الاسابيع الماضية تصدر اسم الفنانة شريهان تريند موقع "جوجل"، وذلك بعد عودتها من فترة غياب استمرت لـ 30 عاماً، بمسرحية "كوكو شانيل".

في هذا السياق نرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المسرحية وأبطالها، وكواليس تصويرها.

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كان المنتج الفني شادي سلامة، كشف كواليس ومراحل تصويرها، والذي قال في تصريحات سابقة: "في البداية أقول الحمد لله على تقديم تجربة نفخر بها جميعا، تستطيع أن تقول عنها مسرحية استعراضية تم تصويرها بشكل سينمائي، وأيضا فيلم موسيقي صور بطريقة المسرح الاستعراضي".

وتابع: "الوصول إلى هذا المستوى كان نتيجة عمل دقيق جدا على مدار 12 شهرا، منها 4 شهور بروفات، و6 أسابيع تصوير، إلى جانب 6 أخرى للبروفات النهائية".

وأضاف شادي: "خطة التصوير تم تعديلها مرة واحدة فقط، والحمد لله تمت بعدها كافة المراحل وفقا للخطة الجديدة".

وتقاضت شريهان اجر يقدر بنصف مليون دولار مقابل القيام ببطولة المسرحية التي كانت تتهافت علي القنوات الفضائية

أما عن أبطال مسرحية "كوكو شانيل"، هم كلاًمن المؤلف مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، وغيرهم، وعدد من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين، وأزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

من ناحية أخري، كانت وجهت شريهان، رسالة للإعلامية لميس الحديدي، بعدما مدحها لمسرحية "كوكو شانيل" التي عُرضت في اليوم الأول من عيد الأضحى الماضي.

وكتبت شريهان في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا فرحانة وسعيدة.. فخورة إني قدرت أسعدكم، سعادة تليق بشرف انتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس".

وأضافت شريهان في تغريدتها: "وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري، الفن لا بد أن يكون، ولازم أن يكون دون أي تنازل في كل وأي شئ.. ونعم يا حبيبتي حولوا كل محنة إلى منحة.. هذا أنا".

على الجانب الآخر، كانت الإعلامية لميس الحديدي، أشادت بأداء النجمة شريهان في مسرحية "كوكو شانيل"، مشيرةً إلى أن معاناتها في الحياة زادت من موهبتها الفنية، كما أكدت أن المسرحية تضاهي المسارح العالمية بسبب الاهتمام بالتفاصيل.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نقلة مسرحية غير مسبوقة، تضع المسرح المصري في مكان جديد، يضاهي المسارح العالمية إخراجًا، إنتاجًا، تأليفا، حركة، ديكورا..دقة التفاصيل مبهرة".