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الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأيام القليلة الماضية اشتعلت مواقع التواصل بأحدث صور ديما بشار التي كانت مشهورة بمشاركتها في قناة “طيور الجنة” للأطفال، حيث ظهرت في العديد من الأغنيات والعروض منذ عقد كامل.
وقد تداول رواد السوشيال ميديا أحدث صورة لديما بشار التي صارت شابة حالياً، بل إنها أصبحت زوجة وأماً لطفل صغير، حيث ظهرت في اللقطة المنتشرة وهي تحتضن طفلاً كما أطلت بالحجاب وبدون مكياج نهائياً لتبدو بشكل مختلف عن ملامحها الطفولية التي حفظها جمهور “طيور الجنة”.
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وبرغم التقارير التي ذكرت أن هذا الطفل هو ابنها، إلا أنها قررت تصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة، حيث أعلنت أن الطفلة التي تحملها هي مريم ابنة شقيقها محمد، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 19 عاماً فقط ولم تخطط للزواج أو الإنجاب بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتذكرون الطفلة ديما بشار نجمة طيور الجنة .. تغيرت تماما بعدما كبرت وأصبحت أم ولها بنت مثل القمر | شاهد الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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