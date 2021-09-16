النجمة المصرية ليلى مراد .. حبيبها الأول كان مليونيرا أجنبي وأجرها كان الأعلى في السينما وهي أم لممثل ومخرج شهير | تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - ليلى مراد فنانة مصرية، مطربة وممثلة شهيرة، من مواليد مدينة الإسكندرية ولدت لأسرة يهودية في 17 فبراير/شباط عام 1918، واسمها الحقيقي “ليليان موردخاي”.

تعتبر واحدة من أبرز فنانات الزمن الجميل، وقد تميّزت بطلتها المبهرة وأدائها الرصين كما تميزت بصوتها العذب وبكونها الممثلة الأعلى أجراً في تاريخ السينما المصرية.

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وهي الممثلة الوحيدة التي حملت عناوين أفلامها اسمها، وقد لقبت بـ “قيثارة الفن” و”صوت الحب”.

غيرت ليلى مراد اسمها وحولت ديانتها إلى الإسلام، قبل أن تغادر عالمنا في الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995.

تركت الفنانة المصرية وراءها تاريخاً فنياً حافلاً بالأعمال المميزة، وساعدها في ذلك أنها نشأت في أسرة فنية.

والدها هو المغني والملحن زكي مراد، وشقيقها هو الملحن والممثل منير مراد وعائلة أمها لها باع في الفن.

وتمتعت الفنانة ليلى مراد بصوت عذب مميز جعلها تتربع على عرش الغناء بمصر والوطن العربي في زمن الفن الجميل.

درست ليلى مراد بالقسم المجاني برهبانية (نوتردام ديزابوتر – الزيتون) وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن المعروف داود حسني.

بدأت الفنانة ليلى مراد مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر وشاركت في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم تقدمت للإذاعة كمطربة عام 1934 ونجحت.

نجحت ليلى مراد في دخول عالم التمثيل في عمر الـ 19، وشاركت الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم “يحيا الحب” عام 1937.

ثلاث زيجات في حياة الفنانة الراحلة ليلى مراد، كانت أولها من الفنان أنور وجدي جاء ذلك بعد أن شاركته فيلم “ليلى بنت الفقراء” وانفصلا بعد 8 سنوات.

تزوجت ليلى مراد للمرة الثانية من وجيه أباظة، لكن زيجتها كانت سراً بسبب ممانعة عائلته العريقة ثم أعلن زواجه منها بعد حملها بطفلها الأول “أشرف” وبعد ذلك حدث الطلاق واعترف بابنهما أما زيجتها الثالثة والأخيرة فكانت من المخرج فطين عبد الوهاب.

من اليهودية إلى الإسلام

وأنجبت ليلى مراد منه ابنها الفنان “زكي فطين”، واستمر زواجهما 11 سنة ثم انفصلا

ولدت الفنانة ليلى مراد لأسرة يهودية تعيش في الإسكندرية لكنها تحولت عن ديانتها الأصلية عندما كانت في الـ 28 من عمرها أثناء زواجها من أنور وجدي.

وقررت الفنانة ليلى مراد اعتناق الإسلام عام 1946، حيث أشهرت إسلامها في أوائل شهر رمضان.

وأكّدت ليلى في أحاديث صحفية عدة وقتها، أن القرار كان ذاتياً وشخصياً، واستمرت على دين الإسلام حتى رحيلها عام 1995.

أول قصة حب

وحسبما كشفت الفنانة الراحلة ليلى مراد في مذكراتها، فإن أول قصة حب في حياتها كانت مع رجل مليونير أرجنتيني وحكت ليلى مراد في مذكراتها، أن حبيبها الأول كان مليونيراً أرجنتينياً.

وأضافت أنه تقدم لخطبتها وكان يعشقها ولكن رفضه والدها بسبب أنه كان سيأخذها معه الأرجنتين ويمنعها من الفن.

واختتمت بأن والدها رفض زواجها من المليونير الأرجنتيني وأيّدته والدتها فى الرفض فسافر الرجل من مصر والدموع تملأ عينيه، وكان هذا أول خطيب فى حياتها.

من أبرز الأفلام التي شاركت فيها ليلى مراد: “يحيا الحب”، “قلبي دليلي”، “ليلى”، “ليلى بنت الفقراء”.

وشاركت ليلى في فيلم “شاطئ الغرام”، “ليلة ممطرة”، “ليلى بنت مدارس”، “الحياة الحب”، “عنبر”.