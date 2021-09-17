لن تصدق الذي حدث .. سر غريب وراء هروب الزعيم عادل إمام من حفل زفاف ابنته الوحيدة سارة!

الرياض - محمد الاطلسي - روى الزعيم عادل إمام موقفا طريفا حصل له في يوم زفاف ابنته الوحيدة سارة التي تزوجت عام 2004.
وقال عادل إمام خلال لقاء سابق مع برنامج "نعم أنا منشور" على فضائية "أم بي سي" إنه ترك ابنته وهرب يوم زفافها، في أحد المواقف الطريفة التي تعرض لها في حياته.
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وقال إمام إنه أحضر يوم زفاف ابنته سارة شخصا مختصا بالألعاب النارية، وأثناء زفافها لعريسها "فوجئت بالنار بتنزل عليا قمت سبتها وحدها وهربت".
ويروي إمام في اللقاء معه تفاصيل عديدة من حياته الشخصية وتفاصيل عن حياة أولاده وأحفاده، بالإضافة للعديد من الأحداث التي مرت به، وأبرزها كان وفاة والدته التي قال إنه بكى عليها بشدة بعد مرور مدة على رحيلها لأنه افتقد "أهم حضن" في الدنيا.
يشار إلى أن إمام متزوج من هالة الشلقاني وهي سيدة من خارج الوسط الفني المصري وله منها ثلاثة أبناء، وهم سارة ومحمد ورامي.
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