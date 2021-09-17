نيللي كريم عن زواجها من هشام عاشور: هزار وقلب بجد وتعلق على فارق السن بينهما (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نيللي كريم أن زوجها هشام عاشور طلب يدها للزواج في مقابلتهما الأولى.

أوضحت نيللي كريم في اتصال هاتفي لبرنامج “ET بالعربي” أنها ظنت هشام عاشور يمازحها حين طلبها للزواج أثناء مقابلته لها للمرة الأولى، وأنها بادلته المزاح وقتها.

أضافت أن المزاح تحول إلى علاقة جادة، مؤكدة على سعادتها التامة بحياتها الجديدة مع هشام عاشور، الذي يتبع نمط مختلف، ويساعدها على ممارسة الرياضة يوميا.

أكدت نيللي كريم أنها لا تهتم بما يتردد عن فارق العمر بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أن الحب لا يعترف بالحسابات والأرقام، وأنها تعيش بسعادة ولا تهتم لما يقوله الناس، وأنها ترى أن من يتحمس للزواج من فنانة رجل قوي الشخصية ويتحمل المسئولية.

تابعت أن علاقة هشام عاشور مع أبنائها الأربعة جيدة للغاية، وتربطه بهم صداقة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من رد فعل والدتها، لكنها وجدتها متفهمة ورحبت بالزيجة، خاصة بعدما وضع هشام الموسيقى الروسية ورقص معها.