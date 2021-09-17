أول تعليق من شام ابنة أصالة على زواج والدتها من العراقي فائق حسن

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت شام الذهبي ابنة أصالة عى تهنئة والدتها بالزواج من الشاعر الغنائي فائق حسن، والذي أعلنت عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتمنت شام لوالدتها مع زوجها الجديد حياة سعيدة مليئة بالفرح والبهجة والسرور.

ونشرت شام الذهبي صورة، لوالدتها أصالة بصحبة زوجها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس.

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وتابعت شام الذهبي: اللي أنا متأكدة أنه حبيبنا فائق، رح يبادله المحبة اللي يستحقها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا، بالمحبة والود والإخلاص.

وكانت فاجأت الفنانة أصالة جمهورها بزواجها من الشاعر فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس، مشيرةً أن هناك العديد من الصفات المشتركة بينهما، التي ساعدت في نمو الحب بينهما، ومعربةً عن حبها الشديد له.

وشاركت أصالة نصري جمهورها بصورة، لها مع زوجها الجديد فائق حسن، حرصت من خلالها على مشاركة الجمهور فرحتها بهذه الزيجة، مطالبةً كل محبيها بأن يوفقها الله في حياتها، وأن يُديم عليها الفرح والسعادة.

زواج أصالة وفائق حسن

ونشرت أصالة الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها قائلة: من وقت ما عرفته وهو الأقرب لقلبي كصديق غالي، بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة تحول مشاعرنا، كل شيء بينا مشترك وعلاقتنا مبنية على صداقتنا المتينة والحب الصادق.

وتابعت أصالة حديثها عن فائق حسن: معه حسيت أني بخير، ولأنه مثل ما تمنيته دائمًا وأكثر، يفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف، هو واح وأنا عفوية.. لهذا نحن معًا، جميع مسؤولياتنا، ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب.

وأضافت أصالة: سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة، وتحلو بالأمل، والعزيمة والمحبة، والإخلاص، وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب، مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر.

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