أول تعليق من والد فتاة “سيتي ستارز” المنتحرة: “كانت تتشاجر معي بسبب التضييق عليها”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال والد «فتاة مول سيتي ستارز» أمام جهات التحقيق إن ابنته «ميار» 23 سنة، انتحرت داخل مول سيتي ستارز بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة، ومنعها من الخروج بشكل مستمر مع أصدقائها، موضحًا أنه كان يطلب منها عدم الخروج من المنزل بشكل يومي، وأنها كانت تتشاجر معه بسبب التضييق عليها وتقول له: «أنا بخرج مع صاحباتي البنات وزملائي في الكلية»، فكان الأب يوافق تارة ويرفض تارة أخرى.

وأضاف أنه لم يعرف بموعد أو مكان انتحار ابنته سوى بعد أن ألقت بنفسها، مشيرًا إلى أنه عرف من قبل المباحث أنها توفيت بعد أن جرى نقلها إلى مستشفى رابعة العدوية، وأن ابنته كانت رفقة زميلتها «نيرة» طالبة في كلية طب الأسنان.

وأفادت تحريات المباحث، بأن «فتاة مول سيتي ستارز» انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات، وتوجهت بمفردها إلى مول «سيتي ستارز»، وظلت تتنقل بين الطوابق حتى وصلت إلى الطابق السادس، ووقفت بجانب السور الزجاجي وراقبت العمال ورواد المول أمام المطاعم، وأسرعت بإلقاء نفسها، فسقطت فاقدة للوعي وماتت بعد دقائق من سقوطها.

شاهد الفيديو

https://www.tiktok.com/@go2fan/video/7008518526751214849?is_from_webapp=v1&lang=en

وأظهر فيديو تحفظت عليه النيابة العامة وكان مدته 37 ثانية، الفتاة وهي تلقي بنفسها من الطابق السادس، وأن عددًا من الزبائن كانوا يقفون أمام المطاعم حاولوا إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا منعها من الانتحار.

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