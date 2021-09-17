أحمد العوضي يكشف عن موعد عودته وياسمين عبدالعزيز من سويسرا

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان أحمد العوضي، ما تردد من أنباء بشأن عودة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر، بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي استدعت سفرها إلى سويسرا قبل أسابيع لاستكمال علاجها هناك.

وقال العوضي، وفقًا لـ”الوطن”، إن الصورة المتداولة على عدد من المواقع الإخبارية له ولياسمين، وتزعم وجودهما في مصر، قديمة، مدللاً على كلامه بقوله: «كنا لابسين فيها شتوي»، مضيفا أن عودة ياسمين إلى مصر ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب قوله.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد وجهت رسالة شكر لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» على دعمهم لها في أزمتها الصحية، مؤكدة أنها تعافت تماما بعد أن رأت الموت بأعينها في هذه المحنة، إلا أن دعوات الناس لها أعادتها للحياة بعد مرورها بلحظات مُرة، بحسب وصفها.

وكان أحمد العوضي، قد نشر مقطعا مصورا له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي في مدينة جينيف، أثناء استمتاعه بالموسيقى، وذلك بعد اطمئنانه بشكل كامل على الحالة الصحية لزوجته.

هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، قائلا إن زوجته تعرضت لإهمال جسيم في متابعة حالتها، ما أصابها بمضاعفات لم يتمكن الأطباء من تداركها، لافتا إلى أن زوجته أجرت عملية نسائية بسيطة متعارف عليها، ولكنه فوجيء بتدهور الحالة الصحية لها.

وأوضح أن زوجته واجهت خطر الموت، وتواصلت مع طبيبها الذي لم يتعامل مع الأمر بجدية، وقال لها ضاحكًا: «أنا في إجازة روحي اتعشي واتمشي»، حيث أبدى الفنان دهشته من كلمات الطبيب التي تعكس عدم جديته.

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