كريم فهمي يدخل المستشفى ويخضع لعملية جراحية (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول أصدقاء مقربين من الفنان كريم فهمي، صورًا له من داخل أحد المستشفيات خلال إجرائه عملية جراحية.

ولم يكشف أحد تفاصيل العملية التي خضع لها كريم بشكل مفاجئ، خاصة أنه عاد مؤخرًا من زيارة سريعة في الإمارات.

وعلقت ندى أكرم، إحدى صديقات كريم وزوجته دانيا على الصورة، وكتبت: “إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب”.

وعرض لكريم فهمي مؤخرًا فيلم “ديدو” الذي حقق ما يقرب من 14 مليون جنيه في دور العرض، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهدى المفتي وحمدي الميرغني، ومن المقرر أن سيتم تقديم جزء ثان منه وفقًا لتصريحات المنتج أحمد السبكي.