“جلطتين بالرئة”.. تفاصيل الحالة الصحية لـ كريم فهمي بعد نقله للمستشفى (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصيب الفنان كريم فهمي بجلطتين بالرئة، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للتعامل مع الأزمة الصحية الطارئة بسرعة.
وكشف مصدر مٌقرب من كريم، أنه موجود حاليًا في العناية المركزة تحت الرعاية الطبية للتعرف على سبب الجلطات.
ونفى المصدر ما تردد عن إصابة كريم بفيروس كورونا مرة ثانية مما أدى إلى إصابته بهذه الجلطات، ولكن الإصابة جاءت بشكل مفاجئ خاصة أنه لم يشعر بأي مشاكل صحية خلال الأيام الماضية خلال سفرة إلى الإمارات.
وكشف المصدر أنه تم التعامل مع الجلطات بشكل فوري، ووضعه تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة للتعرف على سبب هذه الإصابة المفاجئة.
ونشرت الفنانة الشابة ندى أكرم أول صورة لكريم فهمي بالمستشفى، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب”.
وعرض لكريم فهمي مؤخرًا فيلم “ديدو” الذي حقق ما يقرب من 14 مليون جنيه في دور العرض، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهدى المفتي وحمدي الميرغني، ومن المقرر أن سيتم تقديم جزء ثان منه وفقًا لتصريحات المنتج أحمد السبكي.
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