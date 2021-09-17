زوجة فنان شهير تصطاد الفتيات الجميلات لتمارس معاهن الشذوذ | تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - معظم الدعاوى القضائية التي رفعتها زوجة فنان على عدد من صديقاتها، لها خلفيات خاصة جداً جدا ، تتعلق بعلاقتها الجنسية مع بعضهن، والتي انتهت بالاستغلال، أو الابتزاز، أو بخلافات مادية، كون هذه السيدة تنفق المال على أية فتاة أو سيدة تعاشرها.
ويتردد أن إحدى السيدات المطلقات كشفت المستور، بعد أن تحدثت عن علاقة جمعتها بزوجة الفنان، التي اشترت لها سيارة صغيرة، وأنفقت عليها بعض الأموال، قبل أن تورطها بديون ودعاوى قضائية، لمجرد أنها قررت الابتعاد عنها، وقالت هذه السيدة إن زوجة الفنان تستغل حاجة بعض الفتيات المادية لاستغلالهن جنسياً.
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نقلا عن النشرة اللبنانية
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