الرياض - محمد الاطلسي - في إطلالة جديدة لها نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وصفها المتابعون بـ"الجريئة" وفقا لما نشره موقع الفن .
إذ ظهرت بالصورة على متن يخت مرتدية مايوه أحمر اللون، وحاولت أن تغطيه بالكاش مايوه، لكن طريقة التقاط الصورة والهواء لم يساعداها على ذلك، ما جعل المايوه يظهر، وهذا ما أثار الجدل بين المتابعين.
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كما كتبت رانيا تعليقاً على الصورة قالت فيه: "صباح الجمال".
وهذه ليست المرة الأولى التي تبدو فيها رانيا جريئة بملابسها، فكانت نشرت صورة جديدة تُظهرها وهي ترتدي شورت قصيراً جداً مع "بادي" ضيقة.
وسرعان ما انهالت التعليقات على صورة رانيا المصوّبة على ملابسها حيث اعتبر البعض أنها مبالغ فيها بين اعتبر آخرون انها تبدو جميلة ومليئة بالأنوثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تعمدت رانيا يوسف اظهار المايوه وإبراز مفاتنها في إطلالتها الجريئة على اليخت | شاهد الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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