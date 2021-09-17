ابتسامة رغم الألم .. شاهد أول صورة بوجه شاحب لياسمين عبدالعزيز عقب خروجها من المستشفى 

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها تبتسم فيها وتبدو شاحبة عقب خروجها من المستشفى الذي تعالج فيه بسويسرا.

وتظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وشخصين آخرين.

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وتفاعل الجمهور مع الصورة وأبدوا فرحاً شديداً لتماثل الفنانة التي عانت أزمة صحية كادت تودي بحياتها.

وكانت عبدالعزيز شكرت جمهورها بأول رسالة لها عقب تعافيها شكرتهم فيها على وقفتهم ودعمهم لها حيث قالت: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كــل اللحظات المره اللي عدت عليا".

وتابعت :"كفايه إني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

وأضافت :"كلمة شكراً قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا أولًا وشكراً جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت تفاصيل حول الطبيب الذي قام بمعالجة الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل تدهور صحتها.

وقالت إن تحقيقاً داخلياً يجرى حالياً في المستشفى الذي أجريت به العملية لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي حدث خلال العملية أم لا.

وأكدت: أن الجراح الذي أجرى العملية، مشهود له بالكفاءة، لكن الأمر يخضع لمراقبة ومراجعة، حرصاً على التأكد من كل شيء، موضحًا أن غالبية الأساتذة من الأطباء ليسوا من العاملين في المستشفى، وإنما يصنفون على أنهم من الأطباء الزائرين الذين يتعاملون مع المستشفى، فيما يكون دور المستشفى تقديم الرعاية الطبية فقط.

كما أكدت أن ذلك هو نهج كافة المستشفيات الخاصة، موضحة أن هناك لجانا في كافة المستشفيات تدقق في مدى كفاءة هؤلاء الأساتذة لاعتمادهم في جدول الأساتذة المتعاملين في المستشفى والاستغناء عن غير الأكفاء.

وتوعد الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته بالحساب بالقانون، مستخدما تعبيرات "تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي" في وصف ما جرى في العملية.

وسافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا التي أجرت بها عملية قيصرية منذ 10 سنوات، لاستكمال رحلتها العلاجية.

وكشف مصدر طبي، على معرفة بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، سبب سفرها لاستكمال علاجها في سويسرا، موضحا أنها سبق لها أن أجرت بها سابقا عملية قيصرية منذ 10 سنوات.

وتابعت إن عملية ياسمين عبد العزيز في مصر كانت دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، نظرًا للتاريخ الطبي لياسمين عبد العزيز.

وأكد المصدر أنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، ما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته، التي يتبعها التهاب بريتوني.

وأوضح المصدر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالتها استقرت في المستشفى قبل سفرها للخارج، إلا أنها في حاجة لإجراء جراحة جديدة سماها بـ«جراحة تغيير المسار»، لإعادة الأمعاء لمسارها الطبيعي.

المصدر | البيان